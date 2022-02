Sponsor, l’Italia vieta le società di scommesse: quanto ha perso la Serie A

RASSEGNA STAMPA – Le società di scommesse sono da sempre il settore d’impresa che investe di più nel mondo del calcio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, in seguito a un report fatto dalla Uefa le società di scommesse sono lo sponsor più frequente dei maggiori club in Europa. Su 183 squadre che hanno svelato il loro main sponsor sulle maglie, almeno un quarto di questi riguardava società di scommesse. In molti paesi però, come l’Italia, questo tipo di sponsorizzazione è vietata. Questa decisione ha creato un po’ di confusione non solo nella distinzione tra le scommesse legali e non ma soprattutto ha reso il campionato della Serie A meno competitivo, dal punto di vista economico, rispetto ai cinque maggiori campionati Europei. Le leggi che hanno introdotto questo divieto hanno inciso notevolmente sull’economia dei club, causando perdite all’incirca intorno ai 150/200 milioni di euro.

