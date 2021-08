Stadio Roma, Fienga incontra la Raggi per la nuova location

RASSEGNA STAMPA - Avanza il nuovo progetto per lo stadio della Roma. Dopo la revoca del Pubblico Interesse per l'area di Tor di Valle, la società giallorossa è in cerca di una nuova location dove costruire l'impianto: come riporta la rassegna stampa di Radiosei, giovedì scorso la sindaca Raggi ha incontrato il CEO Fienga proponendogli varie zone, principalmente a sud (Ostiense e EUR le più gettonate, ma ci sono anche Tiburtina e Togliatti).

BILANCIO IN ROSSO - Il bilancio giallorosso rimane un problema per la società e per questo i Friedkin hanno deciso di versare altri 25 milioni di euro arrivando a un totale di 188.3 milioni immessi oltre quelli dell'acquisto. Nonostante questi versamenti il bilancio al 30 giugno è rimasto in rosso con un indebitamento pari a 311 milioni.