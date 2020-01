Tardelli parla di Scudetto: lotta a quattro, ma più Lazio che Roma da terza incomoda

Negli ultimi anni è stata lotta a “una”. Negli ultimi anni c'è stata lotta? Adesso sì, comunque. Lo Scudetto non è più solo una cosa da Juventus. Sul ring è salita anche l'Inter di Conte - “Non sono sorpreso, Conte è credibile e sa farsi seguire” -, mentre alle corde pronta a scombinare i piani delle due pretendenti al titolo osserva la Lazio. Lo dice la classifica. Che per qualcuno, ma forse non per Marco Tardelli, non esclude dalla corsa anche la Roma. La rassegna stampa di Radiosei riporta queste sue parole: “Se le romane possono puntare al titolo? La Lazio sicuro, la Roma un po' meno. È una questione di stabilità, di conoscenza e di crescita graduale. Il discorso fatto da Lotito su diritti e doveri non aveva nulla di casuale. Nella Lazio ci sono giocatori che stanno insieme da anni, mentre la Roma è più nuova. Anche se ha valori importanti”. Lotta a due, tre o quattro. In ogni caso lo Scudetto non è stato già assegnato d'ufficio ai bianconeri, parola di Tardelli.

