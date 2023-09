Tardelli su Berardi: "Doveva osare di più, ma la comfort zone..."

TUTTOmercatoWEB.com

Marco Tardelli ha analizzato sulle pagine de La Stampa la storia di Domenico Berardi. L'attaccante del Sassuolo ha deciso i match con Juventus e Inter e in molti si sono chiesti come mai il giocatore non giochi in una big. Secondo l'ex attaccante, il capitano dei neroverdi avrebbe dovuto mettersi alla prova in una grande squadra invece di rimanere nella sua comfort zone che lo rassicura. Secondo Tardelli avrebbe dovuto osare di più e mettersi alle prova a livello internazionale e sopportare anche lo stress delle squadre che devono sempre vincere. Il compagno di Myrta Merlino spiega come un cambiamento può trasformarsi in un fallimento, ma che il vero fallimento è non provarci.