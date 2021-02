Tare, che disavventura: aggredito da un pitbull, morto uno dei suoi cani

RASSEGNA STAMPA - Una brutta disavventura ha visto per protagonista Igli Tare. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, mercoledì, mentre passeggiava all'Olgiata, un pitbull ha aggredito il ds e i suoi due cani, uccidendone uno e ferendo l'altro. Anche il dirigente biancoceleste ha riportato qualche ferita, ma è soprattutto tanto il dolore per la scomparsa dell'animale domestico. La barboncina è stata salutata dal figlio Etienne da due toccanti storie pubblicate su Instagram in cui il giocatore della Primavera gli diceva addio con due breve video che li vedeva insieme. "Riposa in pace piccola mia, mi manchi tanto. Ti terrò sempre nel mio cuore" i messaggi che ha scritto il giovane calciatore.

LA RICOSTRUZIONE - Il consorziato dell'Olgiata ha annunciato azioni penali e legali e ha ricostruito i fatti con una lettera: "Gentili Consorziati, spiace molto dover portare a Vostra conoscenza in grave episodio avvenuto nella giornata di ieri (mercoledì, ndr). Un cane di razza pitbull, dopo aver presumibilmente scavalcato la recinzione di una villa, ha aggredito un consorziato che passeggiava con i suoi due cani, regolarmente tenuti al guinzaglio, purtroppo uccidendo un barboncino e ferendo l’altro cane e il consorziato. La Vigilanza, prontamente intervenuta sul posto, ha potuto solo limitare i danni, come da rapporto agli uffici. Il Consorziato riferisce che proporrà azione civile e penale per l’accaduto, ed il Consorzio si attiverà, a sua volta, presso ogni sede a tutela dell’intera comunità gravemente turbata da detto episodio, costituendosi anche parte civile nel procedimento penale. Con l’occasione, assai triste, si raccomanda ai Consorziati proprietari di animali, di provvedere con attenzione alla loro custodia per garantire la sicurezza di tutti, rispettando tutte le regole compresa quella di tenere al guinzaglio i cani in passeggiata. Non è infatti inconsueto incontrare persone che passeggiano tenendo libero il proprio cane, creando così occasione di incidenti ed impedendo agli altri di poter fare la stessa cosa, ovvero passeggiare in sicurezza con i bambini e tenendo il proprio cane al guinzaglio. La Vigilanza ha avuto disposizione di rilevare ogni irregolarità che sarà direttamente denunciata dal Consorzio agli organi di Polizia competenti".

