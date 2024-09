Torino - Lazio, i tifosi granata non vedono l'ora: il dato sui biglietti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Un primo posto inaspettato che ha scatenato l'entusiasmo in città. Il Torino si gode il primato e attende la Lazio. I piemontesi festeggeranno in casa contro i biancocelesti e hanno risposto presente. Come sottolinea Il Corriere della Sera, esaurita la curva Maratona, scarseggiano i posti disponibili anche in Primavera e nei Distinti. Si supererà comodamente quota 20mila spettatori, insomma: sold out decisamente vicino. Un aiuto in più per la squadra di Vanoli che deve mettersi alle spalle il ko in Coppa Italia contro l'Empoli.