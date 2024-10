Twente - Lazio, riflessioni per Baroni: Dia riprende la scena, Guendouzi...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ripresa a Formello, dopo l'amarezza di Torino, Baroni avrà la possibilità di pensare subito alla prossima tappa da centrare: il Twente. Dopo l'espulsione di Romagnoli contro la Juve, Dia si è risparmiato 70 minuti che vogliono dire freschezza per l'Europa League, per questo ripartirà dall'inizio. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, il centrale romano invece sarà utilizzato in Coppa vista l'assenza nella prossima di campionato. Al suo fianco spera Gigot, dopo il lungo percorso per tornare al top: è in ballottaggio con Patric, Gila riposerà senz'altro come Tavares, dopo le fatiche dello Stadium.

Marusic e Pellegrini terzini, Lazzari potrebbe anticipare il rientro, in settimana tornerà a correre, a Como o al massimo col Cagliari all'Olimpico. In Olanda Mandas spera nella conferma ed è favorito fra i pali rispetto a Provedel, che potrebbe rientrare in Europa col Porto. Assenza confermata per Noslin per cui sono state confermate le tre giornate di squalifica dopo il rosso rimediato al debutto.

In attacco c'è una grande opportunità per Dia che come centravanti permetterebbe a Castellanos di rifiatare. A centrocampo i riflettori sono puntati su Guendouzi che ha giocato contro la Juve dopo una forte contusione al mignolo del piede rimediata in Nazionale. Rovella sarà confermato, Vecino è pronto al rientro da titolare. Tchaouna è il vice Isaksen in Coppa, per Dele-Bashiru è l’unica vetrina, Pedro è la star internazionale e giocherà la terza partita da titolare in Europa.