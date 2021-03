Udinese - Lazio, Luis Alberto e De Paul: sfida tra due specialisti

Poco più di ventiquattro ore e la Lazio scenderà in campo contro l'Udinese nel match in programma alla Dacia Arena alle 15:00. Una sfida importante per la squadra di Inzaghi che, eliminata dalla Champions, ora deve concentrare tutte le sue forze in campionato. Sarà un confronto interessante anche quello tra Luis Alberto e Rodrigo De Paul. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei infatti lo spagnolo e l'argentino, insieme a Calhanoglu, sono i giocatori che più volte hanno mandato i compagni in porta: De Paul 60, il Mago 53.

La stagione del numero dieci è molto diversa rispetto a quella dello scorso anno in cui ha fabbricato un numero considerevole di assist: in questo campionato Luis Alberto segna ed è già a quota otto reti anche se nelle ultime quattro stagioni è il calciatore che ha servito più passaggi vincenti ai compagni: ben 34. La Lazio in questo finale di stagione avrà bisogno della migliore versione del biancoeleste, su questo non ci sono dubbi.

Udinese - Lazio, Immobile pronto per un altro traguardo. E se segna...

Lazio, contro l'Udinese serve un clean sheet: il dato sulla difesa fa paura

TORNA ALLA HOME