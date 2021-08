Veron incensa Correa: "Alla Lazio ottimo percorso, ha sempre voglia di imparare"

L'affare che ha portato Correa dalla Lazio all'Inter, alla fine, ha accontentato tutti. Il giocatore voleva andare via, i nerazzurri avevano bisogno di un attaccante da regalare a Inzaghi e Lotito di liquidi per sbloccare il mercato in entrata dei biancocelesti. Un giocatore che ha fatto un percorso simile a quello del Tucu è Juan Sebastian Veron che ha sempre avuto un occhio di riguardo per l'argentino. "Mi sono preso a cuore la sua carriera" ammette la Brujita in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, focalizzandosi anche sulla sua avventura alla Lazio: "Ha fatto un ottimo percorso. Quando è arrivato in Italia ne avevo parlato con lo staff della Samp, la sua prima squadra. Poi, dopo una breve esperienza in Spagna, è sbarcato alla Lazio e sono stato felice perché è stata una delle mie squadre. E ora l’Inter, un’altra mia squadra". Un'operazione che Veron considera un affare per i nerazzurri viste le qualità del giocatore e del ragazzo sempre tranquillo fuori dal campo.