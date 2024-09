Verona, appuntamento con la storia: il record da battere contro la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Appuntamento con la storia per il Verona. Il club scaligero, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, non ha mai vinto due trasferte consecutive a inizio stagione in Serie A. Lunedì i gialloblu vorranno infrangere questo tabù e dare seguito agli ottimi risultati ottenuti sin qui (vittoria contro il Napoli e tre punti a Genova). Intanto Zanetti ritrova i nazionali. Serdar verso il forfait, in mezzo al campo dovrebbero esserci Duda, reduce da un gol con la Slovacchia proprio come Suslov, e Belahyane. Davanti ballottaggio aperto tra Tengstedt e Mosquera, con il primo leggermente favorito.