Zoff: "Dybala? Ma quale eroe, ha fatto una scelta logica"

RASSEGNA STAMPA - Dino Zoff ha parlato sulle pagine de Il Giornale intervistato da Hoara Borselli. L'ex portiere ha parlato del caso Dybala che alla fine è rimasto alla Roma non volando in Arabia. Si parla molto della scelta del calciatore che è stato idolatrato, anche se vi abbiamo raccontato tutti i retroscena senza ricostruzioni zuccherose. L'ex numero uno spiega come ai suoi tempi non ci fossero queste proposte milionarie e non sa cosa sarebbe accaduto all'epoca, ma sul caso Dybala ha le idee chiare: «È stata una scelta. Punto. Ha calcolato costi e benefici. Lui sta molto bene a Roma, è in un campionato molto importante. La trovo una scelta logica. Eroe? No. Se un giocatore di classe deve scegliere su basi calcistiche, tra serie A e campionati arabi non c’è paragone». Zoff invita anche a smettere di mitizzare la cosa e di non farne un messaggio per i giovani sul fatto che i soldi non siano tutto nella vita, ma più semplicemente una scelta fatta dal calciatore tra tutte le componenti in ballo.