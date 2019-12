Lazio, boom delle giovanili: i numeri (ed i Nazionali) lo confermano

La crescita dei ragazzi della Lazio è testimoniata dai numeri di questo inizio di stagione e dai talenti convocati in Nazionale da settembre in poi. Mauro Bianchessi, che nel 2017 ha ricevuto la carica di responsabile del settore giovanile dal presidente Lotito, può sorridere. La svolta è confermata dai dati: nella stagione in corso, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sono già quindici i giovani chiamati dalle rispettive selezioni. Nel 2016/17 erano tre, cinque volte meno. Quasi tutti i campionati, poi, sono arrivati al giro di boa con le squadre biancocelesti tra le protagoniste: gli Under 13 sono primi nel loro girone a punteggio pieno, l’Under 14 è sempre più in vetta nella classifica del campionato regionale, reduce dall'aver conquistato il titolo a maggio con Rocchi dopo ben diciotto anni di digiuno. L’ex bomber è stato promosso e sta provando a ripetere con l’Under 15 quanto di buono fatto di vedere lo scorso anno: ora è al terzo posto in classifica con una formazione piena di nazionali, tra cui il portiere Magro ed i centrocampisti Troise, Nazzaro e Marinaj. Stessa posizione occupata dall’Under 16, mentre l’Under 17 è distante quattro punti dalla zona play off.

