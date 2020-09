Lazio, nuovo rinforzo per Rocchi: preso Schuan dalla Vigor Perconti

Mauro Bianchessi si sta muovendo senza sosta per rafforzare gli organici del settore giovanile della Lazio. In questa occasione, il direttore ha voluto regalare un attaccante a Tommaso Rocchi: Schuan Marco Muhammad. Il giocatore, classe 2003, arriva dalla Vigor Perconti e si aggregherà alla squadra degli U18. L'ufficialità è arrivata direttamente dai canali social del club dilettantistico romano.

CARATTERISTICHE - Il ragazzo è forte fisicamente, dotato di grande senso del gol (in questa stagione ha realizzato 17 reti fino allo stop dei campionati). Sarà la prima volta in un campionato nazionale, ma sicuramente si farà trovare pronto per raggiungere grandi risultati con l'aquila sul petto.

