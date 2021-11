PRIMAVERA - Lazio, Calori: "Siamo stati imprecisi. Ci soddisfa questo primo posto" - VIDEO

Al termine del match contro lo Spezia, l'allenatore Alessandro Calori ha commentato così il pareggio sul campo del Fersini ai microfoni ufficiali del club: "Lo Spezia ha chiuso bene gli spazi, noi abbiamo avuto più occasioni. Siamo stati più imprecisi, nelle palle inattive siamo stati meno bravi. Abbiamo sofferto, non possiamo sempre stravincere. Con un pizzico di cattiveria in più potevamo chiuderla. Vorremmo sempre vincere ma oggi lo Spezia ha giocato sul piano fisico. Tutte le squadre che ci affrontano ci mettono qualcosa in più. Sul piano dell'impegno non posso dire nulla ai miei ragazzi. Ieri il mister Sarri ci ha concesso Romero. Deve trovare il ritmo partita. Mi è piaciuto come si è comportato, si è applicato, ha questo scatto nel breve molto particolare. Il centrocampo è di qualità, ma non abbiamo trovato il pertugio giusto per arrivare avanti. Se devo rimproverare qualcosa è che non abbiamo girato bene il pallone. Fa piacere essere primi, ci soddisfa, ma non siamo nemmeno a metà campionato. Bisogna continuare a crescere. Tanti ragazzi si stanno mettendo in mostra per la prima squadra e questo mi fa piacere. Santovito ha sempre fatto bene. Adeagbo non l'ho voluto rischiare perchè ha un problemino. Ruggeri fa bene dall'inizio. Moretti si è fatto trovar pronto sull'unica occasione che hanno avuto. Chi viene chiamato risponde bene e questo significa che c'è competizione. Floriani e De Santis hanno fatto numerosi cross. Giochiamo in ampiezza e in tecnica. Sono ragazzi che stanno facendo un buon percorso di crescita".

