PRIMAVERA - Lazio, Zilli saluta e va al Cosenza. L'ex De Angelis al Siena

Non solo la prima squadra, anche la Primavera si muove sul mercato per sfoltire la rosa in vista della prossima stagione. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione infatti, il club biancoceleste ha ceduto a titolo definitivo l'attaccante classe 2002 Massimo Zilli al Cosenza Primavera. L'ex Pordenone ha già posto la firma sul suo nuovo contratto ricevendo l'ok della Lazio nella giornata di oggi. Zilli, tre stagioni a Roma, già da giorni si allena con la squadra rossoblu ed è pronto per cominciare subito la sua nuova avventura. Giovedì il destino lo metterà di fronte proprio alla Lazio, che affronterà ad Ardea nella sfida valida per la Coppa Italia di categoria. Lo scorso gennaio i capitolini avevano ceduto al Cosenza anche Roberto De Angelis. Notizia di oggi il passaggio dell'ex Lazio in prestito al Siena di Gilardino, con il quale disputerà il campionato di Serie D.

