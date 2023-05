Calciomercato | Il Napoli fa spesa in casa Empoli: c'è anche un terzino che piace a Sarri

Fonte: tuttomercatoweb.com

Un trio di giovani per il Napoli. I partenopei, conquistato aritmeticamente il terzo scudetto, stanno pianificando la prossima stagione. Il club azzurro sta cercando profili giovani e possibilmente italiani. Con l'Empoli non ci sarebbe in piedi il discorso relativo Guglielmo Vicario, ma il presidente De Laurentiis avrebbe richiesto - riporta l'edizione odierna de Il Mattino - anche Tommaso Baldanzi e Fabiano Parisi. I tre avrebbero già il gradimento di mister Luciano Spalletti.