Calciomercato | Infortunio Scamacca, l'Atalanta punta Martial: i dettagli

Era finito nel mirino della Lazio come piano B a Mason Greenwood. Ora l'Atalanta sta provando a puntare su di lui dopo l'infortunio di Scamacca. Si tratta di Anthony Martial, attaccante svincolato dal Manchester United e libero a parametro zero. Secondo quanto riportato da SkySport in Inghilterra, il francese potrebbe sbarcare in Italia per sostituire il centravanti infortunatosi nell'ultima amichevole contro il Parma. Per l'ex Monaco la maglia nerazzurra sarebbe una grande occasione per ripartire.