Calciomercato, Keita saluta l'Inter: niente riscatto, c'è l'Arsenal

Potrebbe essere in Premier League il futuro di Keita Balde. L'attaccante senegalese, che non è stato riscattato dall'Inter al termine di una stagione in chiaroscuro, è rientrato al Monaco ma difficilmente rimarrà alla corte di Jardim. Secondo Sky Sports UK, l'ex Lazio sarebbe la priorità di Unai Emery per questo mercato estivo. Per convincere i monegaschi, l'Arsenal sborserà una cifra tra i 28 e i 31 milioni di euro.

