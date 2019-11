Calciomercato Lazio, ag. Kumbulla: "Tanti club su di lui. In estate chissà..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Ai più il nome di Marash Kumbulla diceva ben poco a inizio stagione. Il difensore albanese, reduce da una sostanziosa trafila nelle giovanili del Verona, era stato designato come il centrale titolare dei veneti tra lo scetticismo generale. Ma è bastato poco per soverchiare tutti i pronostici. Nell'ottimo avvio di campionato dell'Hellas c'è anche il suo zampino, fattore che non è passato inosservato alle big della Serie A e d'Europa. Tra queste c'è anche la Lazio, che potrebbe intavolare qualche discorso interessante per lui anche in virtù dell'interesse del Verona per Berisha. A Radio Sportiva, intanto, il procuratore di Kumbulla (Gianni Vitali) ha parlato del futuro del suo assistito: “Non nego che su di lui ci siano gli occhi di tante squadre, è normale che susciti interesse viste le sue prestazioni. Ma Marash ha la testa concentrata sul Verona, quindi a gennaio non si muoverà. Vedremo in estate cosa succederà". Anche perché il rapporto con Juric non lascia ampi margini di manovra: "Juric ha saputo dare una possibilità al ragazzo, si è preparato al meglio per essere al Verona. Questo gli dà un grande senso di appartenenza per la squadra nonostante la giovane età, per lui è la realizzazione di un sogno". Poi una parentesi anche sulla nazionale: “Se sceglierà l'Italia? La Nazionale albanese è quella che ha sempre convocato Kumbulla, che da tanti anni si sta mettendo in luce a livello giovanile. L'Albania ha sempre creduto in lui mentre l'Italia ha fatto altre scelte".

LAZIO, LE PAROLE DI CORREA

ITALIA, PROSEGUE IL DUALISMO IMMOBILE-BELOTTI

TORNA ALLA HOMEPAGE