Calciomercato Lazio, anche l'Inter su Kumbulla: incontro con gli agenti in sede

Dopo Amrabat, l'Inter potrebbe pensare di fare un altro sgambetto di mercato a un'italiana. Ai nerazzurri, infatti, non basta l'aver messo gli occhi sul marocchino. Una volta promesso sposo del Napoli. Perché ora raddoppiano e puntano anche Marash Kumbulla. Centrale dell'Hellas già nel mirino della Lazio, spaventata dinnanzi alle richieste dei veneti. Due mesi fa si parlava di 5 milioni, oggi di 25. Una cifra in ascesa al pari passo con le pretendenti del difensore, per il quale adesso proprio l'Inter sembrerebbe fare sul serio. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, nel pomeriggio di questo martedì i dirigenti del club di Suning hanno incontrato i procuratori di Kumbulla. Un dialogo tra le parti che avrebbe avuto esito positivo, utile nel mettere le mani avanti in caso arrivino offerte al Verona. Kumbulla sarebbe dunque attratto dalla meta milanese: il primo passo verso la buona riuscita di un'eventuale operazione tra l'Inter e i gialloblu.

