Calciomercato Lazio | Clamoroso dalla Turchia: "Preso il nuovo attaccante"

CALCIOMERCATO LAZIO - Dalla Turchia ne sono certi: la Lazio ha trovato il suo nuovo centravanti. Il suo nome è quello di Rey Manaj, classe 1997 e vecchia conoscenza del calcio italiano essendo cresciuto nel settore giovanile dell'Inter. Dopo un lungo girovagare in prestito, tra cui anche Pescara, Spezia e Pisa in Italia, la scorsa estate sarebbe finalmente riuscito a trovare al Sivasspor la giusta dimensione in cui esprimere tutte le sue qualità. Nell'ultima stagione Manaj ha segnato 18 gol, 22 se si considerano anche quelli con la maglia della Nazionale albanese con cui ha esordito nel 2015. Un'annata ottima che lo ha messo nel mirino di molti club tra cui anche la Lazio. La società biancoceleste, secondo quanto riportano alcuni portali turchi, si sarebbe però mossa con netto anticipo trovando prima l'accordo con il club per una cifra intorno ai 15 milioni di euro e poi con il calciatore per un biennale con opzione di rinnovo per un terzo anno. Una notizia che spazzerebbe via le voci che hanno accostato giocatori come Bazdar e Dia alla Lazio, ma che com'è ovvio che sia ancora cercano conferme. Per il momento, infatti, si tratta di una semplice indiscrezione di mercato che andrà approfondita nelle prossime ore per valutarne la veridicità.