Calciomercato Lazio, contatti tra Tare e l'Alanyaspor per Bakasetas

L’interesse della Lazio per il greco Anastasios Bakasetas risale ai primi di Giugno. Dalla Turchia confermavano appunto l’interesse della società biancoceleste per il centrocampista classe 1993 dell’Alanyaspor. Come riporta TMW sembra che in questi giorni l’interesse sia cresciuto ulteriormente e che ci siano stati dei contatti tra il ds Tare e la società greca.

