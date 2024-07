Calciomercato Lazio | Dall'Argentina: "Sfida al Boca Juniors per un centrocampista"

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Il direttore sportivo Fabiani è stato chiaro: la Lazio ora si concentrerà sulle uscite. Ma il mercato non è finito, anzi. I rumors continuano a farsi spazio, la società è sempre a caccia di un'occasione. Uno degli ultimi profili finiti in orbita biancoceleste, rilanciato dal portale argentino elcrackdeportivo, è quello di Matías Galarza, centrocampista del Genk. Sul classe 2002 però ci sarebbe anche l'interesse del Boca Juniors, che spinge forte sul giocatore su richiesta del tecnico Martinez. Gli Xeneizes infatti sarebbero già vicini a un primo accordo con il club belga sulla base di circa 5 milioni di euro per il 50% del cartellino dell'argentino. Attenzione però al Talleres e al Valencia che monitorano da vicino la situazione e potrebbero inserirsi.