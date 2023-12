Calciomercato Lazio | Dall'Argentina: "Valentini può arrivare. Il piano di Riquelme"

Trova conferme l'interesse della Lazio per Nicolas Valentini. Nonostante il futuro di Gila si stia colorando nuovamente di bianco e celeste, la dirigenza continua a monitorare con attenzione il profilo del difensore centrale del Boca Juniors. Il classe 2001 è tra i giocatori più promettenti del club argentino, un pupillo di Riquelme che vede in lui un futuro roseo ma, probabilmente, destinato a compiersi in Europa. Ecco perché, conscio dell'idea di doverlo cedere, il vice-presidente degli Xeneizes avrebbe in mente un piano per garantirsi un'entrata economica tutt'altro che indifferente. Secondo quanto riporta dall'Argentina El Crack Deportivo News, davanti all'interesse di Lazio, Fiorentina e altri club europei, Riquelme sarebbe pronto a rinnovare il contratto di Valentini in scadenza a dicembre 2024 e per poi metterlo sul mercato durante la sessione di calciomercato estiva così da limitare il potere di trattativa di tutte le società che ambiscono al ragazzo.