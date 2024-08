Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Occhi su un altro profilo per l'attacco"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - I nomi sono sempre di più, il mercato in entrata non è finito. La Lazio ha messo nel mirino diversi giocatori, per lo più giovani visti i tanti 'over' in rosa. Se la pista più concreta attualmente è quella di Rayan Cherki del Lione, dalla Spagna lanciano un nuovo profilo in orbita biancoceleste. Secondo quanto riportato da ficherio.com, infatti, il club laziale sarebbe interessato a Isaac Romero del Siviglia. Di recente l'attaccante classe 2000 ha rinnovato il suo contratto con gli andalusi: nel suo accordo è presente una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. La sua candidatura, però, non risolverebbe i problemi di lista della Lazio, visto che si tratterebbe di un altro 'over 22'.