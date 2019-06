Calciomercato Lazio, dalla Turchia: Caicedo vuole il Galatasaray

La trattativa era già nata nella finestra di mercato di gennaio. Il Galatasaray si era fatto avanti per Felipe Caicedo, ma la Lazio aveva preferito respingere l'offerta. Eppure, quel corteggiamento non si è interrotto durante la sessione di calciomercato invernale. Anzi: stando a quanto scrive la stampa turca, il club starebbe continuando a lanciare segnali all'attaccante e al suo entourage. Che, di tutta risposta, non avrebbero nascosto l'apprezzamento per questa meta. L'idea di giocare in Süper Lig sembrerebbe piacere, al centravanti biancoceleste. Che, secondo la stampa, da una parte avrebbe ribadito alla Lazio di voler partire e, dall'altra, attraverso il proprio agente avrebbe suggerito al Galatasaray di iniziare a fare sul serio per portarlo a Istanbul. Confidando di aspettarsi un intervento importante dal tecnico del club, Fatih Terim. Il trasferimento di Caicedo al Galatasaray è già saltato una volta: la società turca spera non riaccada di nuovo.

Pubblicato il 5-6 alle 20.06

