Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Muriqi potrebbe partire: ecco chi lo cerca"

Vedat Muriqi è uno dei migliori in questo ritiro precampionato della Lazio ad Auronzo, ma nonostante ciò potrebbe comunque partire. Sarri userà una sola punta nel suo 4-3-3 (inevitabilmente Immobile) e di conseguenza uno tra il Pirata e Caicedo potrebbe lasciare Formello. In questi ultimi giorni si è vociferato molto che in uscita ci sia il Panterone, ma in Turchia non sono così sicuri: Traffik, portale che segue le vicende del Fenerbahce da vicino, ha riportato il continuo interesse del club verso il kosovaro. L'ultima decisione spetterà al club capitolino che riflette sul da farsi.