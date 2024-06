Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Sondato un attaccante del Sivasspor"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un nuovo nome che arriva dall'estero entra a far parte delle voci di mercato che interessano la Lazio. Secondo quanto riporta il portale turco Fantik, il club biancoceleste avrebbe messo nel mirino Rey Manaj, attaccante classe '97 del Sivasspor, che in questa stagione ha messo a segno ben 22 gol. La società turca avrebbe già rifiutato offerte da 10 milioni di euro dall'Arabia e aspetta di vedere le prestazioni del centravanti ad Euro 24 per poi stabilirne un prezzo finale.

Il direttore tecnico del Sivasspor, Bülent Uygun, ha dichiarato: “Dalla Francia e dall'Italia sono arrivate offerte per 6 milioni di euro. Il nostro presidente e la dirigenza hanno fissato una cifra per il trasferimento di 15 milioni di euro", ha detto, fornendo informazioni sul futuro del giocatore.

Intanto Manaj (che ha già giocato in Italia con Cremonese, Inter, Pescara, Pisa e Spezia) continua (anche attraverso i social) a ribadire di voler andar via dal Sivasspor. Magari gli Europei di Calcio saranno per lui una vetrina importante, anche perché giocherà proprio contro l'Italia, sorteggiata nello stesso girone.