Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Felipe Anderson alla Juve: la situazione"

La Lazio si defila, la Juventus insiste. Il futuro di Felipe Anderson potrebbe essere ancora in Italia, ma questa volta a Torino. La società bianconera da dicembre ha messo gli occhi sull'esterno brasiliano, la sua situazione contrattuale (scadenza 2024) lo rende una ghiotta occasione di mercato per la quale i dirigenti si sono mossi con netto anticipo. Una situazione da seguire con particolare attenzione, come spiega sul proprio profilo X l'esperto di mercato Fabrizio Romano, il quale sottolinea come nella lista della Vecchia Signora il numero 7 biancoceleste occupi una posizione primaria e conferma che ancora oggi la Juve continua a seguire la situazione.

️️ Juventus keep following Felipe Anderson situation at Lazio, as he’s out of contract in June.



Felipe remains on Juve list as reported back in December ⤵️🇧🇷 https://t.co/PEgUzWOKOr