Calciomercato Lazio, il Siviglia prepara il clamoroso ritorno per sostituire Isco

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'addio di Isco, a pochi mesi dall'arrivo, ha cambiato i piani del mercato del Siviglia che nel mese di gennaio avrà l'obbligo di trovare un sostituto a centrocampo. Tra i nomi nella lista di Monchi c'è anche quello di Luis Alberto, centrocampista della Lazio, finito anche nel mirino del Cadiz e che vestirebbe volentieri entrambe le maglie. Quello del Mago però non sarebbe però l'unico nome sondato dal club andaluso che, secondo quanto riporta El Gol Digital, in queste ore starebbe valutando il clamoroso ritorno di Ever Banega. L'ex centrocampista oggi milita nell'Al Shabab e ha un contratto fino al termine della stagione, il suo sogno è quello di tornare a giocare nel Siviglia, ma la trattativa non sarebbe così semplice e il d.s. Monchi fino a ora non ha ancora approcciato con il club proprietario del cartellino. L'unica cosa certa è che al termine della stagione Banega lascerà l'Al Shabab e se la sua destinazione non sarà il Siviglia, potrebbe essere un altro ritorno, ma in patria e al Boca Juniors, club in cui ha iniziato la sua carriera da professionista.