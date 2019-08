Calciomercato Lazio, l'Inghilterra rilancia: "Llorente vuole solo lo United"

Altro giro, altra corsa. Il trasferimento di Llorente rischia di diventare un vero e proprio caso del calciomercato internazionale. Perché le voci rimbalzano e si susseguono. E, se da un lato la Lazio continua a monitorare la situazione a debita distanza, dall'altro sullo spagnolo piovono offerte – più astratte che concrete, in realtà – e si accumulano speculazioni. Qualche giorno fa l'Inter era data in pole position. Conte sarebbe contento di riabbracciare il suo pupillo, ma la chiusura ormai vicina dell'affare Sanchez con il Manchester United (il secondo acquisto dagli inglesi dopo Lukaku) ha fatto inevitabilmente defilare i nerazzurri dalla corsa all'ex Juventus. Poi è stata la volta del Napoli: il club che ieri veniva dipinto dalla Spagna come la meta preferita da Llorente. Infine, ci ha pensato il portale inglese teamtalk.com a rilanciare con una nuova indiscrezione. Secondo i media britannici, l'attaccante basco sarebbe ansioso di ricevere un'offerta proprio dal Manchester United che, dopo aver perso Lukaku e Sanchez, è rimasto con i soli Rashford e Martial a disposizione in attacco. Il suo entourage ha già avuto contatti con i Red Devils prima della chiusura del calciomercato inglese, e non è escluso che un nuovo incontro tra le parti possa essere programmato nei prossimi giorni. Essendo svincolato, infatti, non sorgerebbe alcun tipo di problema in merito al suo tesseramento, e lo United starebbe solo aspettando di cedere ufficialmente Sanchez all'Inter per muoversi in tal senso. Da non dimenticare anche la presenza del Tottenham sullo sfondo. Nel caso in cui tutte le piste dovessero sfumare, l'ex club di Llorente sarebbe pronto a riportarlo indietro. Insomma, la concorrenza è alta e la Lazio sembra avere due sole opzioni: stringere i tempi e tornare in corsa per lo spagnolo, o cambiare definitivamente obiettivo.

