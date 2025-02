Calciomercato Lazio | L'Inter monitora un obiettivo biancoceleste: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Il ds Fabiani monitora profili in tutto il mondo, anche quelli meno conosciuti ai più. La talent room serve anche a questo. A gennaio è arrivato Reda Belahyane, profilo in linea con il progetto di ringiovanimento della rosa e che conosce il campionato italiano. Tra i vari nomi usciti negli ultimi mesi in orbita biancoceleste, sia in estate che in inverno, c'è quello di Gustavo Sá, centrocampista portoghese del Famaliçao. Il giovane calciatore però non è seguito solo dalla Lazio, ma anche da un altro club di A. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche l'Inter avrebbe messo gli occhi sul classe 2004. La squadra di Inzaghi ha già iniziato a programmare il mercato estivo aggiudicandosi Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria. Ma l'opera di ringiovanimento potrebbe non limitarsi al croato. Sempre secondo lo stesso quotidiano, un osservatore nerazzurro era presente al match contro il Vitoria Guimaraes disputatosi l'8 febbraio, terminato 0-0. Inter e Lazio monitorano diversi profili, non è detto che si virerà sul portoghese, ma sicuramente Gustavo Sá è destinato a palcoscenici più importanti nel prossimo futuro.