Calciomercato Lazio: la Viterbese punta Tiago Casasola

Tra non molto l'aria natalizia farà spazio al dolce odore delle trattative. Il calciomercato di gennaio è alle porte, e la Lazio è già pronta a mettere sull'uscio diversi esuberi. Su tutti, spunta anche il nome di Tiago Casasola. Ad accoglierlo a braccia aperte ci sarebbe la Viterbese, già legata alla società biancoceleste dall'operazione Tounkara (ceduto a titolo definitivo in estate, ndr) e ora desiderosa di alzare ancora il livello della propria rosa grazie ai doppioni di casa laziale. Cuorigialloblu.com, portale legato alla Viterbese, rivela come la strada per arrivare all'argentino sia complicata, ma percorribile. Difficile, però, ipotizzare una cessione definitiva dell'esterno ex Salernitana. Casasola è stato pagato 3 milioni lo scorso gennaio, budget presumibilmente più che fuori portata per il club di Viterbo. Tra l'altro, la Viterbese sarebbe interessata anche a Moustapha Seck. Oggi alla Roma ma, fino al 2016, agli ordini della Primavera di Simone Inzaghi e grande amico proprio di Tounkara.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

RENNES - LAZIO, L'ARBITRO DEL MATCH

TORNA ALLA HOMEPAGE