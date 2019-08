Calciomercato Lazio, Llorente stuzzicato dal Napoli: tutto dipende da Icardi

CALCIOMERCATO LAZIO, LLORENTE - Nonostante sia svincolato, il futuro di Llorente è legato a più di qualche “vincolo”. Nel caso della Lazio, è il rinnovo di Caicedo ad aver messo in stand by ogni discorso riguardo il suo eventuale passaggio a Roma. Con l'altra sua grande pretendente, il Napoli, è invece Icardi a tenerlo sulle spine. Lo spagnolo accetterebbe di buon grado la destinazione partenopea. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, per trasferirsi alle pendici del Vesuvio l'ex Juventus sarebbe anche disposto a decurtarsi l'ingaggio. Da 4 milioni netti a stagione per tre anni – la sua richiesta iniziale – a 2,5, sempre per un triennale. È Mauro Icardi a bloccare anche questa trattativa. Il Napoli sta provando a regalare ad Ancelotti il grande colpo, un centravanti da sogno per puntare allo scudetto. Ma arrivare all'argentino non è facile. Su di lui ci sono Juventus e, soprattutto, Roma, che nelle ultime ore avrebbe rilanciato con un'offerta in grado di superare quella di entrambe le concorrenti. Icardi, dal canto suo, preferirebbe vestirsi di bianconero. Quindi tutto è in bilico, compreso il futuro di Llorente, per cui il Napoli dovrebbe tentare l'assalto solo una volta sfumato definitivamente l'arrivo del bomber dell'Inter. La Lazio aspetta il rinnovo di Caicedo e valuta: l'ex Tottenham potrebbe non restare disponibile a lungo.

