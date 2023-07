Calciomercato Lazio | Maximiano verso la Liga: ecco il club su di lui

Il portiere portoghese, dopo una stagione con più ombre che luci, potrebbe lasciare la Lazio e tornare in Spagna. Un'offerta...

CALCIOMERCATO LAZIO - Luis Maximiano potrebbe tornare in Liga. Il portiere portoghese sarebbe veramente vicino a lasciare Formello un anno dopo il suo arrivo. In mattinata era emersa un'importante offerta da 8 milioni portata alla Lazio da Mendes. Il club interessato, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sarebe il Rayo Vallecano. L'operazione sarebbe in fase avanzata con l'estremo difensore che avrebbe già detto sì. Lazio che, tra ammortamento e stipendio risparmiato, potrebbe recuperare quasi completamente l'investimento fatto in estate (circa dieci milioni).