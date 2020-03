Calciomercato Lazio, occhi su Pacheco: può essere il vice-Strakosha

Fermo il campionato, fermi gli allenamenti, si muove invece sottotraccia il mercato della Lazio per la prossima stagione. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, i biancocelesti avrebbe effettuato dei sondaggi per Fernando Pacheco, portiere spagnolo classe 1992 militante nell'Alaves, formazione della Liga. Con Proto sulla soglia dei 37 anni, la Lazio potrebbe cautelarsi occupando la casella di vice-Strakosha proprio con il giovane numero uno. Pacheco ha indossato la maglia dell'Under 21 spagnola e vanta addirittura 70 cleen sheet in carriera. Su di lui anche il Wolfsburg.

