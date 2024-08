Calciomercato Lazio | Offerta del Flamengo per Alcaraz: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Non solo Dia in attacco. La Lazio punta l'ultimo colpo anche a centrocampo. Uno dei nomi finiti nel mirino dei biancocelesti è quello di Carlos Alcaraz del Southampton, l'anno scorso in prestito alla Juventus. Sull'argentino, però, non c'è solo l'interesse del club laziale. Secondo quanto riportato in Brasile da ge.globo, infatti, il Flamengo avrebbe già fatto una proposta importante ai Saints per assicurarsi 'Charly'. L'offerta ammonterebbe a circa 18 milioni di euro. I rossoneri in questa sessione di mercato si sono già fatti sfilare Marcos Antonio dal San Paolo e non hanno intenzione di perdere anche questo obiettivo. La concorrenza aumenta: la Lazio dovrà fare presto se vorrà davvero far sbarcare Alcaraz nella Capitale.