Calciomercato Lazio, per i bookmakers Waldschmidt è vicino: le quote

Da qualche anno, ormai, i bookmakers rappresentano – nel bene o nel male – una componente importante del mondo del calcio. In Inghilterra, soprattutto, è facile scommettere su qualsiasi cosa, ma anche in Italia il mondo delle scommesse sta allargando il proprio spettro, non limitandosi più solo al calcio giocato. Neanche a dirlo, il calciomercato rientra tra le nuove frontiere della scommessa, e l'oscillazione delle quote sull'acquisto di un determinato giocatore da parte di un club serve ad indicare quanto l'affare sia vicino o meno alla sua chiusura. Non fa eccezione la Lazio, sul cui mercato si può scommettere sul sito di Sisal Matchpoint. Sono comparse infatti delle quote sui probabili acquisti dei biancocelesti, tra i quali sono presente Mauro Zarate a 12, Pavoletti a 9, Izzo, Robben, Simeone e Pinamonti a 4 e Luca Waldschmidt a 2.5. Proprio l'attaccante dell'Under 21, secondo il noto portale di scommesse, sarebbe quindi l'acquisto più probabile del calciomercato dei biancocelesti. Di lui si è parlato tanto ultimamente, questo potrebbe essere un ulteriore indizio in grado di avvicinarlo alla Lazio.

