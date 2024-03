Calciomercato Lazio | Per l'attacco torna di moda Pavlidis: la situazione

In estate sarà rifondazione in casa Lazio. L'arrivo di Tudor e il conseguente abbandono delle gerarchie ha fatto crollare ogni certezza. Così anche chi era sicuro di restare, dovrà ottenere la conferma prima in allenamento e poi in partita. Un discorso che si allarga anche ai senatori della squadra Luis Alberto e Ciro Immobile. Quest'ultimo, in particolar modo, sta riflettendo attentamente sul suo futuro. Le critiche ricevute nell'ultimo anno e mezzo lo fanno un po' vacillare, così come le offerte che sono arrivate in estate dall'Arabia Saudita e che a distanza di una stagione potrebbero essere riproposte. In tal senso la Lazio si vuole tutelare e comincia a guardarsi intorno. Negli scorsi giorni era spuntato il profilo di Giovanni Simeone, tanto caro a Tudor dopo l'esperienza condivisa a Verona, ma potrebbe non essere l'unico.

Fin da quest'estate, come vi avevamo raccontato in esclusiva, sul taccuino della dirigenza biancoceleste c'è il nome di Vangelis Pavlidis dell'AZ Alkmaar. Autore in 129 partite di 25 assist e 74 reti - due di queste contro i biancocelesti in Conference League -, secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbe tornato di moda a Formello e non solo. Anche il Bologna, che potrebbe restare orfano di Zirkzee, e il Napoli, che sta facendo i conti con la situazione Osimhen, lo avrebbero aggiunto alla loro lista. Il classe 1998 dopo tre anni Olanda sente la necessità di poter fare il salto nel grande calcio europeo. È consapevole che il fruttuoso apprendistato è ormai volto al termine e sarebbe pronto ad aprire le orecchie e ad ascoltare ogni possibile offerta che gli consenta di raggiungere il suo obiettivo.