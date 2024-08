Calciomercato Lazio | Scambio clamoroso tra Juve e Inter per Chiesa: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Tutti vogliono Federico Chiesa. Alla lista si è aggiunta anche la Lazio, a caccia di un attaccante da regalare a Marco Baroni. L’esterno italiano è ormai fuori dal progetto della Juve e con ogni probabilità lascerà Torino in estate. La redazione di Sportmediaset avrebbe svelato una possibilità per il giocatore che avrebbe del clamoroso. L’Inter, infatti, per arrivare al classe ’97, potrebbe proporre ai bianconeri uno scambio con Davide Frattesi aggiungendo un conguaglio a suo favore. L’operazione è molto complicata, ma resta comunque un’opzione valida con il mercato aperto.