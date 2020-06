Calciomercato Lazio, sfida a Juve e Napoli per il talento Vuskovic

Si è finalmente tornati a giocare sul campo con la ripresa della Serie A, mentre le squadre non hanno mai smesso di muoversi e sondare nomi sul mercato. Secondo Tuttomercatoweb, la Lazio insieme a Napoli e Juventus, avrebbe messo gli occhi sul centrale difensivo classe 2001 Mario Vuskosic. Il giovane talentino in forza all’Hajduk Spalato sarebbe entrato nel mirino dei biancocelesti, con il club croato che avrebbe già allacciato i contatti per la sua cessione con tutte e tre le società italiane interessate. Vuskovic, tornato titolare dopo il lockdown, ha fin qui realizzato 1 gol in 5 match disputati con il club dei balcani in questa stagione.

