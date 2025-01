Calciomercato Lazio | Su Payero c'è anche un'altra big di A: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Resta vivo il nome di Martin Payero in ottica Lazio. Nelle ultime settimane è stato accostato al club biancoceleste con la possibilità di uno scambio con Castrovilli. Sul centrocampista dell'Udinese, però, ci sarebbe anche l'interesse del Napoli, secondo quanto riportato da Il Mattino. I partenopei, infatti, in caso di mancato acquisto di Fazzini per cui Lotito sta spingendo per chiudere, potrebbero spostarsi sull'argentino. Si tratterebbe, ovviamente, sempre di un prestito, così come per Cesare Casadei del Chelsea.