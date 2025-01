Calciomercato Lazio | Ipotesi scambio Castrovilli-Payero con l'Udinese ? Il punto

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato invernale è ormai nel vivo e se da una parte la Lazio sta tentando in tutti i modi di portare Fazzini in biancoceleste, dall'altra c'è il fronte uscite da non dimenticare. Oltre ai fuori rosa da piazzare, c'è anche la questione Castrovilli. Il centrocampista, essendo un over 22, occupa un posto in lista e quindi non è possibile tesserare giocatori che non siano cresciuti nel vivaio o under 22, inoltre con Baroni non ha spazio. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l'Udinese è interessata all'ex Fiorentina che in bianconero giocherebbe a centrocampo o, al bisogno, come supporto a Lorenzo Lucca. A Castrovilli non dispiacerebbe rilanciarsi altrove dopo una stagione difficile reduce da infortuni gravi al ginocchio e, inoltre, a favorire un'eventuale trattativa tra le parti c'è anche l'interesse della Lazio e Baroni per Martin Payero, centrocampista argentino alla seconda stagione in Friuli.