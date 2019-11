Calciomercato Lazio, telenovela finita: Akgun rinnova con il Galatasaray

Era stato accostato alla Lazio diverse volte negli ultimi mesi. Yunus Akgun, esterno offensivo classe 2000 del Galatasaray, ha però rinnovato con il club turco fino al 2024 mettendo fine a una telenovela di mercato nata e morta a Istanbul. La Lazio, infatti, aveva sempre smentito l'interesse per il giocatore rilanciato dai media vicini al Galatasaray. Akgun nelle ultime settimane era finito ai margini della rosa di Terim per la sua riluttanza a rinnovare il contratto. Uno stallo che i giornali turchi avevano associato a un'intesa già trovata con la Lazio. Niente di vero. Ora il rinnovo a certificare la verità. Akgun continuerà in riva al Bosforo, non ci sarà il biancoceleste nel suo futuro.

