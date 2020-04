Calciomercato Lazio, Vazquez: "A fine stagione il Siviglia deciderà se vendermi"

Nato come un gioco sui social, il nome di Franco Vazquez potrebbe rientrare in orbita Lazio la prossima estate. Il Tucu Correa lo ha 'invitato' a venire nella Capitale, così da riformare la coppia fantasia vista a Siviglia. E non è escluso che l'ex Palermo possa lasciare la Spagna per far ritorno in Serie A. Come ha spiegato il diretto interessato ai microfoni di Mundo Deportivo: “Da contratto mi manca ancora un anno col Siviglia - ha detto Vazquez - Ma tutto dipende da quello che vorrà fare il club con me. Una volta che sarà finito il campionato decideremo quale sarà la cosa migliore da fare, per me e per la società. Da contratto dovrei restare, ma ripeto serve capire quali saranno le idee del club, se mi vorranno vendere o se vorranno proseguire con me.”

