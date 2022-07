Calciomercato, Percassi: "Carnesecchi? L'offerta della Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio vuole Carnesecchi e questa non è una novità. La società ha scelto il giovane dell'Atalanta nonostante l'infortunio alla spalla che lo terrà fuori per almeno 3/4 mesi. L'ultima offerta fatta dal patron Lotito è di 12 milioni + 3 di bonus, la richiesta dei bergamaschi è sempre di 18 milioni. Sul tema è intervenuto anche l'ad del club Luca Percassi che a margine della conferenza stampa con il marchio Weber ha così affermato: "La Lazio è interessata e ha fatto un’offerta, è un giocatore a cui teniamo, è cresciuto da noi, l'Atalanta ascolta le offerte ma quello che ci è stato proposto non ci ha portato a dire sì. Se ci saranno condizioni e offerte le valuteremo, per ora non sono in linea col suo valore quelle che ci sono arrivate".

Pubblicato ieri alle 13:05