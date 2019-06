Inter, Conte vuole un esterno a tutta fascia: Marusic e Lazzari in lizza

Inter e Lazio, situazioni diverse eppure scelte di mercato pressoché identiche. Perché la rivoluzione in casa nerazzurra, con l'arrivo di Antonio Conte, ha l'obiettivo di stravolgere le strategie sul campo e in sede di trattative. L'ex Juventus è un promotore del 3-5-2, lo stesso modulo con cui Inzaghi da anni veste la sua Lazio, e dopo averlo portato persino in Premier League al Chelsea ecco che vorrebbe riproporlo anche nella sua nuova avventura milanese. Sulla sinistra il tecnico di Lecce tenterà di adattare Perisic a tutta fascia, mentre a destra con tutta probabilità dovrà arrivare qualcuno. Secondo Tuttosport, oltre al ricercatissimo Lazzari della SPAL, Conte avrebbe messo gli occhi su Adam Marusic. Il montenegrino già da due stagioni gioca da titolare come esterno a tutta fascia sull'out di destra e, nonostante un'annata in cui non è riuscito a ripetere a pieno le buone prestazioni del 2017/18, sarebbe un profilo gradito al nuovo allenatore dell'Inter. Una scelta low cost rispetto a Lazzari, valutato 20 milioni.

