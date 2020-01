Lazio, dall'Inghilterra: biancocelesti interessati ad Ashley Young, ma...

La voce arriva dall'Inghilterra, la riporta il tabloid The Sun e avrebbe del clamoroso. Il quotidiano britannico, infatti, inserisce la Lazio nella corsa al capitano del Manchester United Ashley Young. Giocatore su cui ci sono anche Inter e Crystal Palace. Un rumor che per ora non trova riscontro a Formello, da dove piovono smentite. La notizia va registrata comunque, perché arriva da una delle testate più in vista del Regno Unito. Su Young è forte soprattutto l'Inter che è caccia di un giocatore capace di giocare su entrambe le fasce. I nerazzurri hanno l'intesa con il giocatore sulla base di un contratto di 18 mesi con un ingaggio da 4,5 milioni totali. 1,5 per questi sei mesi e tre per la prossima stagione. Manca ancora l'accordo con lo United che chiede un indennizzo per liberare il prorpio capitano che a luglio compirà 35 anni.