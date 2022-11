Lazio, Luka Romero firmerà il rinnovo: i dettagli sul prolungamento di contratto

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Un compleanno come questo forse, Luka Romero non se lo sarebbe mai aspettato. Il gol contro il Monza di poco più di una settimana fa è stata la scintilla che ha dato ufficialmente il via all'esperienza in biancoceleste del "niño". L'esordio da titolare contro la Juve ha confermato che Sarri crede fortemente in lui, una fiducia che ripaga l'impegno e che addolcisce ulteriormente questa giornata importante. Diciotto anni, talento nelle gambe e tante aspettative su di lui, anche se alimentare le pressioni sul "sedicenne più forte che abbia mai visto" non è la cosa giusta da fare.

Secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei, Lotito ha inviato tare in missione per chiudere la trattativa per il rinnovo di contratto in scadenza nel giugno del 2023. Sul ragazzo sono ovviamente piombati i grandi club, Nessun cavillo, nessun intoppo, tutto è filato liscio come ci si aspettava. A fine novembre l'argentino firmerà per il prolungamento di altri 3 anni, fino al 2026. Insomma, buon compleanno "Lukita", ma i regali i laziali li aspettano da te.