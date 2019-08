UFFICIALE - Lazio, depositato in Lega il contratto di Florent Shehu

La Lazio ha depositato in Lega il contratto di Florent Shehu, classe 2002 reduce dall'avventura con il Levante. L'esterno offensivo già da qualche giorno ha raggiunto il gruppo della Primavera biancoceleste. Un nuovo rinforzo per Menichini: il giovane franco-svizzero è un mancino abile nel dribbling, ama giocare sulla destra per poi puntare la porta. Per lui sono arrivate anche un paio di convocazioni con la Nazionale Under 17 della Svizzera. Dopo aver difeso i colori del Levante, Shehu è pronto a lottare per la maglia della Lazio.

